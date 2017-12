Leeds busca a liderança na Inglaterra O Leeds United poderá assumir neste sábado a liderança isolada do Campeonato Inglês. O time, que tem seis pontos e divide a primeira posição com o Bolton, jogará fora de casa com o West Ham - que perdeu o único jogo que disputou. O Bolton jogará na segunda-feira, contra o Liverpool. Outros jogos deste sábado: Arsenal e Leicester; Blackburn e Tottenham; Everton e Middlesbrough; Fulham e Derby County; Ipswich e Charlton; Southampton e Chelsea. Domingo: Aston Villa e Manchester United; Newcastle e Sunderland.