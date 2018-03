Leeds dá US$ 10 mi por Roque Júnior O Leeds United, da Inglaterra, fez uma proposta ao Milan, da Itália, de US$ 10 milhões para ter o brasileiro Roque Júnior. O objetivo é substituir o zagueiro Rio Ferdinand, que foi vendido esta semana para o Manchester United pela cifra recorde de US$ 47 milhões. O espanhol Real Madrid também está interessado em Roque Júnior. O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, pressiona o clube, pois não quer perder o zagueiro campeão mundial.