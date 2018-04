Leeds empata com o Tottenham pela Copa da Inglaterra O Leeds United manteve neste sábado o sonho de conquistar a Copa da Inglaterra. Um dos clubes mais tradicionais do país, mas atualmente na terceira divisão, a equipe conseguiu um empate heroico fora de casa contra o Tottenham por 2 a 2, com um gol marcado já nos acréscimos da etapa final. Assim, uma nova partida será disputada para definir quem avançará às oitavas de final.