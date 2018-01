Leeds empata e segue na liderança O Leeds United se manteve na liderança do Campeonato Inglês ao empatar neste sábado com o Liverpool por 1 a 1, em partida válida pela nona rodada. Mesmo jogando na casa do adversário, o Leeds começou melhor e abriu a contagem aos 27 minutos com Kewell. O Liverpool empatou somente no segundo tempo, com Murphy. O Arsenal e o Manchester United venceram e ocupam a segunda colocação na classificação geral. O Arsenal bateu o Southampton por 2 a 0 e o Manchester fez 3 a 1 no Sunderland. As duas equipes somam agora 17 pontos. A rodada deste sábado teve ainda os seguintes resultados: Bolton 0 x 4 Newcastle; Chelsea 2 x 0 Leicester, Charlton 0 x 0 Middlesbrough e Ipswich 0 x 0 Everton. A rodada tem mais dois jogos no domingo: Aston Villa x Fulham e Blackburn x West Ham e na segunda-feira, jogam Tottenham x Derby County.