Leeds ganha e vira líder isolado Com a vitória por 2 a 0 sobre o Charlton, fora de casa, neste domingo, o Leeds assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês. O time chegou aos 11 pontos, um a mais do que Arsenal e Bolton, que estão empatados em segundo lugar. Em outros jogos disputados neste domingo, pela quinta rodada do campeonato, o Tottenham perdeu em casa para o Chelsea, por 3 a 2, o Aston Villa ficou no 0 a 0 com o Sunderland e o Ipswich empatou por 1 a 1 com o Blackburn.