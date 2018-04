Leeds goleia e lidera campeonato O Leeds alcançou a liderança da Liga Inglesa de futebol com uma vitória tranquila sobre o West Ham United ontem, por 3 a 0, e ainda foi beneficiado pelo empate do Liverpool em 1 a 1 com o Bolton. Dessa forma, o Leeds soma 41 pontos na liderança, posição que dependerá agora do resultado do jogo de hoje entre Manchester e Newcastle. O Newcastle tem apenas 2 pontos a menos que o Leeds. O australiano Mark Viduka marcou dois gols nos primeiros sete minutos de jogo. No primeiro, aos 4 minutos, Viduka recebeu a bola da direita de Alan Smith e bateu direto para o gol. Três minutos depois, de cabeça, ele ampliou o placar para o Leeds. Robbie Fowler, ex-Liverpool, aumentou a diferença no início do segundo tempo.