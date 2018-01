Leeds perde contato com os líderes O Leeds United perdeu a chance de se manter entre os líderes do Campeonato Inglês, neste domingo, ao ser derrotado pelo Blackburn Rovers por 1 a 0. O gol foi marcado por Flitcroft, aos 24 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, o Leeds continua com 12 pontos, cinco atrás do líder Arsenal, na quinta colocação. O Blackburn soma nove pontos. No outro jogo deste domimgo, o Aston Villa venceu o Everton por 3 a 2, com um gol de Dublin, aos 40 minutos do segundo tempo. Hendrie, com dois gols, abriu vantagem para o Aston Villa. Radzinsky e Campbell empataram a disputa, mas não conseguiram manter o resultado. O Aston Villa tem nove pontos, um a mais que o Everton. Fulham x Chelsea completa a rodada nesta segunda-feira.