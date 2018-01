Leeds recupera liderança no Inglês O Leeds empatou sem gols com o Chelsea neste domingo, mas recuperou a liderança isolada do Campeonato Inglês. O time tem agora 19 pontos e só garantiu primeiro lugar porque os seus adversários mais próximos, que jogaram no sábado, não conseguiram vencer na rodada. O vice Arsenal, 18 pontos, empatou por 3 a 3 com o Blackburn, enquanto o Manchester, terceiro colocado com 17, foi derrotado por 2 a 1 pelo Bolton. O Leeds esteve bem perto da vitória neste domingo, mas a defesa adversária conseguiu salvar duas bolas em cima da linha. Nos outros dois jogos disputados neste domingo, o Tottenham Hotspur venceu o Newcastle United por 2 a 0 e Fulham e Ipswich Town empataram por 1 a 1. A rodada serfechada nesta segunda-feira com o jogos Middlesbrough x Sunderland.