Leeds vence Chelsea na Inglaterra Com dois gols marcados no finalzinho da partida por Robbie Keane e Mark Viduka, o Leeds United venceu o Chelsea por 2 a 0 e ficou muito perto de sua vaga na Copa dos Campeões da Europa. Com o título conquistado por antecipação pelo Manchester United - o sétimo em nove temporadas - as atenção do campeonato inglês se voltam para as equipes que brigam para entrar nos torneios intercontinentais e para os que brigam para não cair para a Segunda Divisão. A rodada deste sábado teve ainda os seguintes resultados: Coventry 0 x 2 Liverpool; Derby 1 x 2 Arsenal, Everton 2 x 1 Bradford, Manchester City 1 x 0 West Ham, Middlesbrough 0 x 2 Manchester United, Newcastle 1 x 0 Leicester, Southampton 0 x 1 Sunderland e Tottenham 0 x 0 Aston Villa.