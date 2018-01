Leeds vence e é líder na Inglaterra O Leeds assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês aos vencer o Derby por 3 a 0, neste domingo. Os gols foram marcados pelo norueguês Eirik Bakee, no primeiro tempo, e pelo australiano Harry Kewell, que fez dois após o intervalo. O Leeds tem agora 14 pontos. O segundo lugar na tabela, com 12, é do Bolton, que no sábado empatou por 1 a 1 com o Arsenal. Nos outros dois jogos deste domingo, o West Ham ganhou do Newcastle por 3 a 0 e Chelsea e Middlesbrough empataram por 2 a 2. A rodada será encerrada nesta segunda-feira com o jogo Southampton x Aston Villa.