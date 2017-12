Leeds vence e lidera na Inglaterra O Leeds United ganhou do Tottenham por 2 a 1, neste domingo, em casa, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês, com 23 pontos. Mas o grande destaque da 11ª rodada foi a vitória do Liverpool sobre o Manchester United, por 3 a 1, com dois gols de Michael Owen - Riise fez o outro e Beckham descontou. Com a vitória sobre o Manchester, o Liverpool chegou aos 22 pontos e está em segundo lugar no campeonato. Em outros jogos deste domingo, o Charlton goleou o Arsenal por 4 a 2 e o Chelsea derrotou o Ipswich Town por 2 a 1.