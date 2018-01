Leeds vence e mantém liderança O Leeds venceu o Ipswich por 2 a 1 neste domingo; subiu para 17 pontos ganhos e, consolidou sua liderança no Campeonato Inglês. Também neste domingo, o Liverpool bateu o Newcastle por 2 a 0 e assumiu a sexta posição no campeonato. A oitava rodada - aberta no sábado com seis jogos - teve ainda os seguintes resultados hoje: Fulham 1 x 1 Chelsea e Aston Villa 2 x 0 Blackburn. No sábado, os resultados foram os seguintes: Tottenham 3 x 5 Manchester United; Derby 0 x 2 Arsenal, Bolton 0 x 2 Sunderland, Charlton 2 x 0 Leicester, Everton 5 x 0 West Ham e Middlesbrough 1 x 3 Southampton.