Leganés derrota o Osasuna e se afasta da zona de rebaixamento do Espanhol

Com o apoio de sua torcida, que lotou o estádio Municipal de Butarque, em Leganés, o Leganés derrotou o Osasuna por 2 a 0, nesta segunda-feira, pelo encerramento da 12.ª rodada, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. A vitória foi importante para a equipe da casa, já que um tropeço o deixaria muito perto do grupo da degola.

Agora com 13 pontos, o Leganés saltou da 16.ª para a 15.ª colocação na tabela de classificação. Mas o mais importante para o time de Leganés foi abrir quatro pontos de vantagem para o Sporting Gijón, o 18.º colocado, que abre a zona de rebaixamento.

Já o Osasuna perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. O time segue na 19.ª e penúltima posição com 7 pontos, três atrás do La Coruña, que é o último fora da degola.

Em campo, o Leganés marcou os seus dois gols com o meia Robert Ibañez - um em cada tempo. O primeiro saiu logo aos seis minutos de jogo e o segundo, aos 12 da segunda etapa. O atacante Luciano, ex-Corinthians, foi titular do time da casa e jogou a partida inteira.