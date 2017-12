?Legião brasileira? na Itália é menor O número de jogadores brasileiros na Liga Italiana de Futebol que começa neste próximo final de semana é menor que o ano passado. Este ano serão 27 jogadores, contra 28 da temporada anterior, sendo que apenas 25 deles deverão jogar. O meia Alex, do Parma foi emprestado ao Cruzeiro e o goleiro Dida, do Milan, cumpre suspensão de 1 ano pelo uso de passaporte falso. A ?legião brasileira? é formado por extremos: de atletas consagrados como Ronaldo até gente pouco conhecida na Europa, como Fabiano (ex-Vitória). O mais antigo da ?legião? é Aldair. Aos 36 anos, o zagueiro vai cumprir sua 12ª temporada na Roma, onde chegou em 90 depois de um ano no Benfica. Outro velho conhecido do torcedor italiano é o goleiro Taffarel. Aos 35 anos, o goleiro volta ao Parma, clube pelo qual jogou por 3 anos - entre 90 e 93 - antes de passar pelo Reggina e seguir carreira pela Turquia (Galatasaray) e Atlético Mineiro. Nas últimos meses, clubes italianos pagaram pequenas fortunas por jogadores brasileiros, como os US$ 9 milhões entregues pela Internazionale ao Flamengo pelo passe do jovem atacante Adriano, de 19 anos ou, os US$ 6 milhões que a Lázio pagou ao São Caetano pelo lateral esquerdo César. A ?legião brasileira? é formada por Ronaldo e Adriano (Inter), César (Lázio), Aldair, Cafu, Antonio Carlos, Lima, Marcos Assunção e Emerson (todos na Roma); Fabiano (Atalanta), Marcos Paulo (Udinese), Leandro (Fiorentina), Athirson (Juventus), Juarez (Lecce), Junior e Taffarel (Parma), Zé Maria (Perugia), Eriberto (Chievo), Matuzalém e Amauri (Piacenza), Pinga (Torino), Alberto (Udinese) e Adaílton (Verona) e Serginho e Roque Junior (Milan).