Lehmann assume a camisa 1 sob pressão da torcida alemã Jens Lehmann tem a missão de provar para o mundo que merece deixar no banco de reservas o melhor jogador da Copa de 2002, o goleiro Oliver Kahn. A tarefa do camisa 1 da Alemanha, que estréia em Mundiais apesar de já ter 36 anos, é ainda mais complexa: seu primeiro desafio, diante da Costa Rica, será em Munique, cidade onde joga o adversário de posição e na qual foi hostilizado no ano passado. ?Não acredito que um par de torcedores vai conseguir me atrapalhar?, afirmou nesta quarta-feira. ?Até porque haverá gente de todos os lugares da Alemanha e do mundo, não serão só os habitantes locais?, disse, aliviado. Em fevereiro do ano passado, seu time, o Arsenal, enfrentou o Bayern pela Copa dos Campeões. O jogo terminou 3 a 1 para os alemães e o goleiro não teve sossego por causa das vaias dos torcedores - fãs incondicionais de Kahn, ídolo do time da cidade há 12 anos. ?Venho trabalhando seriamente, estou numa boa fase e quero mostrar isso no Mundial.? Tirar Kahn e apostar no veterano Lehmann, em ótima fase no Arsenal, se mostrou a medida mais ousada do técnico Jürgen Klinsmann. E o goleiro titular reconhece isso. ?Devo a ele a confiança que depositou em mim e não vou decepcioná-lo?, disse o reserva nas Copas de 1998 e 2002. Diante de tantas cobranças, Lehmann tentou mostrar tranqüilidade, a dois dias do embate contra a Costa Rica, marcado para as 13 horas (de Brasília) de sexta-feira. ?Não estou ansioso agora, mas não tenho como saber de que forma vou estar antes do jogo. Vocês (jornalistas) teriam de me perguntar isso 10 minutos antes de a partida começar.?