Lehmann coloca a Alemanha como grande favorita na Copa O goleiro titular da Alemanha, Jens Lehmann, estreante em Mundiais apesar de já ter 36 anos, esbanja otimismo. Para ele, sua seleção tem várias vantagens sobre os adversários na Copa do Mundo e, por isso, é favorita. ?Nosso espírito de equipe é muito forte, a força física dos nossos atletas é um diferencial e temos ao nosso favor o fato de jogarmos em casa e contarmos com a euforia do público?, disse, nesta quarta-feira, dois dias antes de fazer uma partida crucial em sua carreira. Nem tanto por ser a estréia diante da Costa Rica, em Munique, mas principalmente porque o mundo inteiro estará acompanhando se ele tem realmente condições de deixar no banco de reservas o melhor jogador do último Mundial, Oliver Kahn. Lehmann, goleiro do Arsenal, da Inglaterra, nega estar tenso, apesar do desafio. ?Procuro não ficar pensando que é a partida inaugural. Deixo a expectativa com a mídia e com os torcedores. Os jogadores têm de pensar que será um jogo em que, como sempre, têm de atuar bem, isso é o que importa?. O goleiro acredita que o time está em fase ascendente e tem muito a mostrar durante a Copa. ?Vamos nos classificar e espero que continuamos nesse processo de evolução?. Lehmann ganhou a vaga de Kahn depois ficar quase dez anos na reserva. Viu do banco as Copas de 1998 e 2002 e ainda as Eurocopas de 2000 e 2004. Só teve certeza que seria o titular no Mundial da Alemanha no momento da convocação, numa atitude corajosa do técnico Jürgen Klinsmann, que premiou o goleiro pela excelente fase que vem atravessando no Arsenal.