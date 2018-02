Lehmann desmente sua contratação pelo Hertha Berlin O alemão Jens Lehmann, goleiro do Arsenal, desmentiu seu retorno ao Campeonato da Alemanha com o Hertha Berlin, como afirmava a mídia alemã nos últimos dias. "Não falei com ninguém do Berlim, isto eu posso assegurar", afirmou o jogador em declarações à edição desta semana da revista esportiva Kicker. O tablóide Bild havia informado na semana passada sobre um suposto plano para fazer Lehmann voltar ao Campeonato Alemão pelo Hertha Berlin, com base em uma operação que seria financiada por um patrocinador privado. Os rumores sobre o retorno do jogador começaram pelo fato de o contrato de Lehmann com o Arsenal expirar no fim da temporada. Caso seja renovado, seria por apenas mais um ano, já que o clube londrino evita compromissos mais longos com jogadores da idade de Lehmann, de 37 anos.