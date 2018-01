Lehmann diz que Kahn merece jogar última partida da Copa O goleiro titular da seleção alemã, Jens Lehmann, disse nesta quinta-feira que seu reserva, Oliver Kahn, merece jogar na partida válida pelo terceiro lugar da Copa, se ele quiser, por ter sido leal ao longo de toda a competição. "Acho que Oliver merece jogar. Ele se comportou maravilhosamente bem comigo durante o Mundial". Perguntado sobre o rumor segundo o qual o técnico Jürgen Klinsmann teria deixado para ele a decisão de escalar Kahn para a última partida da Alemanha nesta Copa, Lehmann foi categórico. "Não sei de nada disso. Mas, se for assim, eu conversaria primeiro com o Oliver para saber se ele quer entrar nesse jogo". O goleiro titular afirmou ainda que, se há quatro anos, quando ele era o reserva, uma situação similar tivesse acontecido, ele gostaria de ter jogado. Mas ressaltou que as circunstâncias atuais são diferentes. "Há quatro anos eu teria jogado, porque uma Copa é algo muito especial. Mas o Oliver já jogou uma Copa e, portanto, teríamos que verificar o que ele prefere". A partida válida pelo terceiro lugar, entre Alemanha e Portugal, está marcada para o próximo sábado, às 16 horas (horário de Brasília), em Stuttgart. Para esse jogo, a Alemanha não poderá contar com o zagueiro Per Mertesacker, que terá o calcanhar esquerdo operado nesta quinta-feira. Depois do jogo, a seleção alemã vai retornar a Berlim para celebrar o final da Copa com os torcedores, no domingo.