Lehmann é afastado de jogo do Stuttgart por ir à Oktoberfest

O veterano goleiro Jens Lehmann está fora da partida do Stuttgart contra o Luebeck, na quarta-feira, pela Copa da Alemanha, por um motivo inusitado. Ele foi afastado pela diretoria de seu clube depois de ir sem autorização à Oktoberfest, tradicional celebração do país.

O técnico do Stuttgart, Markus Babbel, disse que ele e o diretor esportivo do clube, Horst Heldt, conversarão com o jogador na quinta-feira, depois da partida.

Lehmann admitiu que foi à festa sem autorização do clube, mas tentou se justificar dizendo que se tratava de um evento beneficente.