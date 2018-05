Lehmann é denunciado por roubo e agressão a torcedor

O incidente aconteceu depois do empate em 1 a 1 com o Mainz 05, pelo Alemão, na casa do adversário. O jogador já tinha sido expulso a três minutos do fim da partida, ao revidar uma entrada dura que tinha recebido pouco antes. Ele pegou três partidas de suspensão.

Na saída do estádio, o goleiro, de 40 anos, deu um tapa na cabeça de um torcedor para tirar seus óculos e só os devolveu depois de muita insistência.

Recentemente, o jogador urinou atrás de uma placa de publicidade durante o jogo com os romenos do Unirea Urziceni, na última rodada da Liga dos Campeões. Ele se explicou afirmando que tinha colocado convenientemente um protetor.

De acordo com a revista Sport Bild, a denúncia foi apresentada na Justiça de Mainz e tem como objetivo "dar uma lição" no goleiro do Stuttgart. "É preciso colocar Lehmann na linha", disse um porta-voz.