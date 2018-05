Lehmann é multado por criticar direção do Stuttgart O goleiro Jens Lehmann foi multado nesta sexta-feira pela diretoria do Stuttgart, em um valor desconhecido, por criticar a gestão do clube alemão após a demissão do técnico Markus Babel, em entrevista concedida antes da vitória sobre o Unirea por 3 a 1, na quarta-feira, que classificou o time às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.