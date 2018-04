Lehmann é suspenso pelo Stuttgart após visita à Oktoberfest

Lehmann desfalcará o time no jogo de quarta-feira pela segunda rodada da Copa da Alemanha contra o Luebeck e pode enfrentar punições do técnico Markus Babbel pela visita no fim de semana após a derrota para o Cologne por 2 x 0.

"Na quinta-feira, (o diretor de esporte) Horst Heldt e eu conversaremos com Jens sobre esta questão. Após disso, veremos o que acontecerá", disse Babbel no site do clube da Internet.

Lehmann disse que foi uma visita de caridade. "A visita ao festival foi parte de um evento de caridade que foi planejado há muito tempo", disse. "De todo modo, não foi acertada com o clube".

"Naturalmente, aceito as medidas tomadas pela diretoria de esporte".

(Por Brian Homewood)