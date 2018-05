Lehmann pede desculpas por expulsão no Stuttgart

Lehmann, com passagens pela seleção alemã, recebeu o cartão vermelho no empate por 1 a 1 com o Mainz ao derrubar o atacante Aristide Bance na grande área. O pênalti foi convertido, o que impediu o triunfo do técnico Christian Gross na sua estreia no comando do Stuttgart.

Lehmann, que machucou o joelho no lance, está fora da partida contra o Hoffenheim, a última da sua equipe antes da paralisação do Campeonato Alemão. O Stuttgart está apenas na 15.ª colocação no torneio.