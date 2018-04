Lehmann quer jogar na 2.ª divisão para ser titular da Alemanha

O goleiro alemão Jens Lehmann, reserva no Arsenal, está disposto a jogar em uma equipe de segunda divisão para não correr o risco de deixar de ser titular na seleção alemã que disputará a Eurocopa 2008, na Áustria e Suíça. Lehmann foi barrado pelo espanhol Manuel Almunia no Arsenal e, se não se tornar titular em alguma equipe, corre o risco de perder o posto também na seleção alemã, onde enfrenta a concorrência de Timo Hildebrand, do Valencia, e Robert Enke, do Hannover. "O Campeonato Alemão é atraente, talvez até mesmo a segunda divisão. Em todo caso, quero jogar a Eurocopa", disse Lehmann à revista Kicker em sua edição desta semana. O jornal Bild, na edição desta terça-feira, especula que o destino de Lehmann seja o Hoffenheim, cujo gerente é Jochen Rotthaus - primo do goleiro - e no qual, recentemente, um grande magnata da informática injetou dinheiro. A equipe, recém-promovida da terceira divisão, ocupa atualmente a oitava posição na segunda, a quatro pontos da zona de acesso para a primeira e nove acima da zona de rebaixamento.