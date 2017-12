Lehmann reconhece força argentina, mas mostra confiança O goleiro da Alemanha, Jens Lehmann, disse nesta segunda-feira que, apesar da força e qualidade da equipe da Argentina, sua seleção vai encarar a partida desta sexta, pelas quartas-de-final, com confiança e disposta a ganhar. "A Argentina tem uma equipe muito forte. Até agora, pode até ser considerada a melhor da competição. É de outro nível. Mas nós temos confiança em nosso time e contamos com o apoio do público", afirmou o goleiro, que joga no Arsenal. Lehmann reconheceu que jogar em casa tem "vantagens" e que o apoio que a seleção anfitriã vem recebendo do público "foi fundamental" para chegar às quartas-de-final. Mas ele menciona que também existem certas desvantagens, como a pressão. "A pressão aumenta à medida que a Copa avança, mas a equipe não se sente sob pressão porque joga bem. Sim, estamos jogando bem e merecemos vencer".