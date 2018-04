"Lei Pelé derrubou Mogi para Série C" Um dos clubes mais bem estruturados do interior paulista, o Mogi Mirim, amargou neste final de semana uma das páginas mais tristes de sua história. Após o empate em 2 a 2 com a Anapolina-GO, em Anápolis, o time se deparou com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B para a Série C. O diretor Henrique Stort apontou a Lei Pelé como uma das responsáveis pelo fracasso do Mogi. "Somos mais uma vítima da Lei Pelé. Perdemos um atacante de 16 anos, chamado Henrique, que foi roubado pelo Atlético-PR. O zagueiro Marcelo Batatais foi de graça para o Cruzeiro. O volante Zé Luís que está no Atlético-MG foi praticamente de graça para o Marília. Fora isso, tivemos que vender o atacante Dênis por um valor pequeno para o Kwait", disse Henrique. O atacante acaba de se apresentar ao Atlético-PR e, segundo Stort, se ele tivesse um contrato longo, o Mogi poderia lucrar mais. Além da Lei Pelé, Henrique Stort lembrou das arbitragens que segundo ele prejudicou o time em alguns jogos e a receita pequena, que não deu para montar um time de qualidade. O média salarial do elenco é de R$ 2 mil, bem abaixo dos demais clubes da Série B. E completa o dirigente: "Este ano foi o pior ano de receita da gestão do Wilson de Barros (presidente) no Mogi. Você qualifica um grupo basicamente em cima do fluxo de caixa. O grupo ganha um campeonato, então não tivemos condições de qualificar o grupo". Na cidade, a imprensa local apontou a falta de planejamento e o elenco fraco como responsáveis pela queda. "O elenco do Mogi Mirim foi ficando mais fraco com o passar do ano. Além disso, a falta de dinheiro. A falta de qualidade do elenco no início do campeonato, já dava para perceber que o time ia lutar para não cair", disse Humberto Butti, da Rádio CBN, de Mogi. Paulo Henrique Tenório, do jornal o Impacto, também apontou os fatores da queda do Sapão, como é conhecido por sua pequena e pouco presente torcida. "Planejamento inadequado é um dos fatores. O nível da Série B é muito forte. O time já fez uma fraca campanha no Campeonato Paulista e depois muito pouco foi investido para a Série B. Os jogadores são fracos e faltou qualidade". Fundado no dia 1º de fevereiro de 1932, o futebol do Mogi é comandado desde a década de 80 por Wilson Fernandes de Barros. Alicerçado sob as empresas da família Barros, o Mogi Mirim sempre foi um time organizado que ganhou destaque no cenário nacional no início da década de 90, quando formou o conhecido "Carrossel Caipira", dirigido na época por Oswaldo Alvarez, o Vadão, agora técnico do Bahia. As vendas de muitos jogadores, como o meia Rivaldo, geraram receitas bem aplicadas na estrutura do clube, que tem uma das melhores estruturas do interior paulista. O clube conta com um estádio moderno para 20 mil torcedores, denominado "Wilson Fernandes de Barros", responsável pela modernização e parte de sua construção. O gramado, há décadas, é o melhor do interior, tanto que recentemente o Santos enfrentou o Figueirense na cidade, justamente, por causa de seu campo. Não faltam condições de trabalho, refletidos em dois centros de treinamento e um total de seis campos. FUTURO - A possível parceria intermediada pela empresa do jogador Rivaldo, a CSR, junto com o pai do jogador Kaká, do Milan, é uma das soluções para o clube. Esta parceria, intermediada diretamente por Rivaldo, só será discutida oficialmente após a Série B e será negociada diretamente com o presidente Wilson de Barros. A empresa iria trazer investidores para o clube, além de indicar jogadores e a comissão técnica. "Com certeza, vamos disputar a Série C. Vamos esperar estas duas últimas rodadas para iniciar o planejamento para o Campeonato Paulista do próximo ano, para decidir quem vai ficar e quem vai sair. Alguns do elenco podem permanecer", completa Stort. O Mogi ainda fará mais dois jogos pela Série B. Receberá o Santa Cruz, dia 18, em casa, e depois encerra sua fraca campanha diante do São Raimundo, dia 25, em Manaus.