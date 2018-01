Lei Pelé: Paim vai repensar adiamento O deputado Paulo Paim (PT-RS), autor de um projeto de lei que adia o prazo de entrada em vigor do passe livre, elogiou as propostas de Pelé. "Quem sabe o Pelé não está dando a saída para todos." Paim descobriu nesta segunda-feira, em conversa com representantes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, que o adiamento dessa data não interessa aos jogadores mas apenas aos donos de clubes. Paim decidiu, então, deixar o seu projeto parado até a realização de uma audiência pública a ser marcada "o mais rápido possível" para debater incentivo para os clubes desenvolverem a categoria de base, apontada como a principal prejudicada com o fim do passe. Para a audiência, serão convidados cartolas, autoridades do governo e o presidente da CPI da Nike, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), entre outros parlamentares interessados em mudar o funcionamento do futebol no País.