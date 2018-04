Leia a íntegra da carta do Flamengo ao São Paulo pela taça A direção do Flamengo enviou no último dia 31 uma carta pedindo ao São Paulo que não aceite receber a taça oferecida pela CBF pela conquista do quinto título brasileiro. Segundo o comunicado, o time carioca afirma que os seus cinco títulos nacionais são reconhecidos, inclusive, pela equipe paulista - fundadora do Clube dos 13 - e que, por tanto, o primeiro pentacampeão é a equipe rubro-negra. Veja também: Flamengo se diz penta e pede a taça ao São Paulo Opine: a CBF está certa em entregar o troféu do pentacampeonato ao São Paulo Confira na íntegra a carta divulgada no site do Flamengo: Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2007. Excelentíssimo Senhor Presidente do São Paulo Futebol Clube Fax nº (11) 3749-8000 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 33.649.575/0001-99, estabelecida na Rua Borges de Medeiros, n° 997, Lagoa - Rio de Janeiro - RJ, através de seu diretor adiante firmado, vem, respeitosamente, promover a presente NOTIFICAÇÃO em face do SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, pelas razões DE FATO adiante expostas: Como é de conhecimento público, o campeonato nacional de futebol do ano de 1987 foi organizado pelo Clube dos Treze, e foi denominado "Copa União". Como sabe Vossa Excelência, melhor do que ninguém, já que a Presidência do Clube dos Treze era à época dos fatos exercida pelo então Presidente do São Paulo, Sr. Carlos Miguel Aidar, o Clube dos Treze, do qual faz parte o São Paulo Futebol, por unanimidade, reconheceu, e reconhece, que o Flamengo sagrou-se Campeão Brasileiro do ano de 1987, sendo o vencedor da Copa União (módulo verde do campeonato). Na época dos fatos, o próprio Clube dos Treze decidiu não aceitar o cruzamento entre os vencedores dos módulos verde e amarelo proposto pela Confederação Brasileira de Futebol. Diante disso, nenhum dos clubes membros do Clube dos Treze deverá aceitar receber o troféu de pentacampeão brasileiro, pois eles reconhecem o Flamengo como campeão de 1987 e legítimo primeiro pentacampeão brasileiro. Por esta razão, apesar de saber que o presente procedimento não seria necessário, tendo em vista que Vossa Excelência é um homem honrado e autêntico cavalheiro, e diante do estreito relacionamento entre os clubes, o Clube de Regatas do Flamengo vem notificar o São Paulo Futebol Clube para que se abstenha de receber o troféu referente à conquista de cinco campeonatos brasileiros (troféu de pentacampeão brasileiro), ou, se o fizer, providencie a imediata entrega do referido troféu na Gávea, na Avenida Borges de Medeiros, nº 997, Rio de Janeiro, único local onde legitimamente poderá ser exibido. Michel Asseff Filho Diretor Jurídico do Futebol