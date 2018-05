Leicester apronta mais uma, e faz 3 a 1 fora de casa no Manchester City

O Leicester voltou a surpreender neste sábado. O improvável líder do Campeonato Inglês, dono de elenco sem famosos e folha salarial modesta, impôs contundente derrota ao estrelado Manchester City na abertura da rodada. Jogando na casa do rival, no Etihad Stadium, o pequeno Leicester venceu por 3 a 1 e abriu nada menos que seis pontos de vantagem na ponta da tabela.

O primeiro colocado soma agora 53 pontos, contra 47 do próprio City, ainda na vice-liderança. O time de Manchester, contudo, pode perder a posição caso Arsenal ou Tottenham vençam nesta rodada. Ambos têm 45 pontos. O Tottenham joga ainda neste sábado, enquanto o outro time londrino entra em campo no domingo.

Sob leve chuva em Manchester, o Leicester impôs pressão ao City desde o apito inicial. Tanto que abriu o placar logo aos 2 minutos. Em cobrança de falta na área, o zagueiro Robert Huth se antecipou à marcação e completou para as redes, na pequena área.

O gol surpreendeu a torcida e o time do City. Mas não o próprio Leicester, que parecia insatisfeito com a vantagem no placar e se manteve no ataque. Foram duas boas chances de marcar o segundo gol antes de completar 10 minutos de jogo.

O time da casa tentou reagir aos 23, quando o árbitro marcou falta fora da área em lance duvidoso. Os jogadores do City pediram pênalti. Foi a melhor oportunidade dos anfitriões na primeira etapa.

Do outro lado do campo, o Leicester seguia impetuoso no ataque. E aumentou a vantagem aos 2 minutos do segundo tempo. Mahrez disparou na intermediária, deixou dois marcadores para trás e marcou um lindo gol. O terceiro veio aos 14 minutos, em novo gol do zagueiro Huth. Ele marcou de cabeça ao completar cobrança de escanteio na área.

Nos minutos finais, o City descontou. Após cruzamento na área, Agüero surgiu à frente da zaga para cabecear para as redes, aos 42 minutos da etapa final. Tarde demais para iniciar uma difícil reação dos anfitriões.