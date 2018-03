Leicester City dribla má fase e avança na prorrogação na Copa da Inglaterra

Em se considerando só os 90 minutos regulamentares, o Leicester City ampliou sua série de jogos sem vitória. Nesta quarta-feira, porém, o atual campeão inglês ao menos conseguiu sua classificação às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Após empate em 1 a 1 com o Derby County no tempo normal, em casa, venceu na prorrogação com mais dois gols.

Como o foco é tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Inglês, o técnico Claudio Ranieri escalou um time praticamente reserva nesta quarta. Andy King abriu o placar em Leicester, mas Abdoul Camara deixou tudo igual.

Na prorrogação, já com os argelinos Slimani e Mahrez em campo, o Leicester conseguiu a vitória. O nigeriano Ndidi, contratado junto ao Genk, da Bélgica, fez o primeiro gol dele pelo novo clube. Demarai Gray depois fechou a contagem.

Nas oitavas de final, o Leicester City encara o Willwall, time londrino que atualmente disputa apenas a terceira divisão inglesa. O duelo será em Londres, dia 18, sábado. Pelo Inglês, após quatro derrotas na sequência, o atual campeão joga no domingo que vem contra o Swansea City, no País de Gales. Em 16.º, pode entrar na zona de rebaixamento se não ganhar.