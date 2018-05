Leicester City ganha outra, avança e assegura ponta em grupo da Liga dos Campeões

Pela primeira vez na história em uma edição da Liga dos Campeões da Europa, o Leicester City segue fazendo história. Nesta terça-feira, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos, o atual campeão da Inglaterra derrotou o Brugge por 2 a 1, em casa, obteve a classificação antecipada às oitavas de final e também já se garantiu como o primeiro colocado no Grupo G, o que dá vantagem de ser mandante na partida de volta da próxima fase da competição.

Com 13 pontos, o Leicester City faz uma campanha quase perfeita na Liga dos Campeões. São quatro vitórias - três na Inglaterra e uma fora - e um empate contra o Copenhague, na Dinamarca. O time comandado pelo técnico italiano Claudio Ranieri marcou sete gols e só sofreu o primeiro nesta terça-feira - de Jose Izquierdo, aos sete minutos do segundo tempo, quando já vencia por 2 a 0. Os gols dos ingleses, na primeira etapa, foram do japonês Shinji Okazaki e do meia Riyad Mahrez, em cobrança de pênalti.

Para a sexta e última rodada, a briga na chave fica pela segunda posição. No confronto direto, Copenhague e Porto ficaram no empate sem gols, nesta terça-feira, na Dinamarca, o que ajudou os portugueses. Vice-líder com 8 pontos, o clube de Portugal joga em casa contra o Leicester City e uma simples vitória o classificará às oitavas de final.

Ao Copenhague, terceiro com seis pontos, resta vencer o já eliminado e lanterna Brugge (sem ponto algum), na Bélgica, e torcer por um tropeço do Porto nas partidas que serão realizadas em 7 de dezembro. Quem ficar na terceira posição terá o consolo de disputar a Liga Europa a partir da fase eliminatória - anterior às oitavas de final.