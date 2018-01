Leicester vira sobre o Aston Villa e assume vice-liderança do Inglês

Comandado pelo italiano Claudio Ranieri, o Leicester City é o novo vice-líder do Campeonato Inglês. Neste domingo, o time de Leicester saiu perdendo para o Aston Villa, em casa, mas virou para 3 a 2 com dois gols nos últimos 10 minutos de partida, e pulou para o segundo lugar da classificação.

Após cinco rodadas, o Leicester City tem 11 pontos, contra 15 do Manchester City. Manchester United e Arsenal têm 10. O quinto colocado é outro pequeno, o Crystal Palace, que tem nove pontos e deixou a vice-liderança porque, no sábado, perdeu por 1 a 0 para o City, em gol marcado aos 45 do segundo tempo.

Neste domingo, foi Nathan Dyer, ex-Swansea, quem marcou aos 44 logo na sua estreia pelo Leicester City. O Aston Villa abriu 2 a 0 com Grealish e Carles Gil, os donos da casa descontaram aos 17 do segundo tempo com De Laet e empataram aos 37, com Vardy. Derrotado, o time de Birmingham tem quatro pontos, em 15.º lugar.

FRANCÊS

Na França, o Monaco venceu o Ajaccio por 1 a 0, fora de casa. O lateral Fabinho, que defendeu a seleção brasileira principal nos dois amistosos deste mês, marcou o gol da vitória, de pênalti. Boschilia, ex-São Paulo, ficou no banco pela primeira vez, mas não estreou.