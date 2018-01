Leicester e Manchester City empatam e Arsenal vira ano líder no Inglês

A torcida do Arsenal deu certo e o clube de Londres vai virar o ano na liderança do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, um dia depois de derrotar em casa o Bournemouth por 2 a 0, o time comandado pelo técnico francês Arsène Wenger tinha de torcer por um tropeço do surpreendente Leicester City para terminar 2015 na ponta. E ele veio: o antigo líder recebeu o Manchester City e ficou no empate sem gols, em jogo da 19.ª rodada - a última do primeiro turno.

Assim, o Arsenal tem os mesmos 39 pontos do Leicester City, mas lidera a competição por ter maior saldo de gols (15 a 12), que é o primeiro critério de desempate. O ponto conquistado no estádio King Power, em Leicester, fez o Manchester City se manter na terceira colocação com 36, apenas um à frente do Tottenham, que fecha a zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

A briga pela liderança terá sequência já neste primeiro final de semana de 2016. No sábado, pela 20.ª rodada, o Arsenal receberá o Newcastle e o Leicester City também jogará como mandante contra o Bournemouth. Já o Manchester City atuará como visitante contra o Watford.

Em campo, o Manchester City impôs o seu estilo de jogo e teve mais posse de bola (chegou a ter 70% no primeiro tempo), mas não conseguiu romper o forte setor defensivo do Leicester City, comandado pelo técnico italiano Claudio Ranieri. E ainda sofreu um enorme susto aos 40minutos do primeiro tempo, quando o volante brasileiro Fernandinho perdeu a bola na defesa e o artilheiro Jamie Vardy avançou sozinho para a área. Por sorte, ele finalizou mal por cima do gol de Hart.

Na segunda etapa, o ritmo caiu e pouca coisa de bola foi criada. Na melhor oportunidade, novamente do Leicester City, o chute forte de Fuchs, aos 32 minutos, foi espalmado por Hart.