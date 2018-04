Leicester goleia Swansea e fica mais perto do título inglês

O surpreendente Leicester City deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Inglês neste domingo. Diante de sua torcida, goleou o Swansea City por 4 a 0, mesmo com a ausência do artilheiro Jamie Vardy, e ficou ainda mais perto da grande conquista. Faltando apenas três rodadas para o fim da competição, o Leicester garante o troféu com mais cinco pontos, ou uma vitória e dois empates.

O time comandado por Claudio Ranieri chegou aos 76 pontos e abriu oito de vantagem sobre o vice-líder Tottenham, que joga nesta segunda contra o West Bromwich, em casa. Um tropeço do time londrino abre a possibilidade de o Leicester assegurar a conquista já na próxima rodada.

O grande personagem da partida deste domingo foi o próprio Claudio Ranieri. O treinador foi decisivo nas mudanças que promoveu no time, a começar pelo argentino Leonardo Ulloa, substituto do suspenso Vardy. Ele marcou dois dos quatro gols da equipe. Marc Albrighton também se mostrou um acerto do treinador ao anotar o último gol após entrar em campo, substituindo Jeffrey Schlupp.

O primeiro gol da partida foi marcado por Riyad Mahrez, outro destaque do Leicester neste campeonato. Ele matou no peito, após falha da zaga, e mandou para as redes logo aos 10 minutos de jogo. Foi seu 17º gol no Inglês. No Leicester, só está atrás dos 22 de Vardy - Harry Kane, do Tottenham, lidera, com 24, e Sergio Agüero, do Manchester City, tem 23.

Antes do intervalo, Ulloa anotou o segundo dos anfitriões, aos 30 minutos. Aproveitando mais um vacilo da defesa do Swansea, Drinkwater levantou na área e o argentino escorou de cabeça para as redes.

No segundo tempo, os dois substitutos que Ranieri colocou em campo brilharam na jogada do terceiro gol. Schlupp disparou em rápido contra-ataque e acionou Ulloa, que completou para as redes. Aos 40, Albrighton anotou o quarto e fechou a contagem para os anfitriões, que poderiam ter ampliado ainda mais o placar nos minutos finais.