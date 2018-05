Leicester vence com gol aos 44 e mantém liderança do Inglês

O Leicester continua na ponta do Campeonato Inglês por pelo menos mais uma rodada. Neste sábado, a equipe do técnico Cláudio Ranieri entrou em campo pela 27.ª rodada antes dos seus rivais, sofreu para furar a defesa do Norwich City, candidato ao rebaixamento, mas buscou a vitória por 1 a 0 com um gol marcado aos 44 minutos do segundo tempo.

Artilheiro do campeonato, Vardy desta vez serviu de garçom. Ele apareceu pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou por três marcadores e encontrou o argentino Jose Leandro Uloa no segundo pau para marcar. O herói do jogo havia saído do banco de reservas 10 minutos antes.

Com a vitória, o Leicester foi a 56 pontos, contra 51 de Tottenham e Arsenal, que respectivamente jogam contra Swansea City (em casa) e Manchester United (fora) no domingo. Na terça, pela 28.ª rodada, o líder tem outro jogo relativamente fácil, contra o West Bromwich, em casa.

CHELSEA VENCE

Ainda brigando no meio da tabela, o Chelsea ao menos se afastou de vez da briga contra o rebaixamento, numa sequência de três vitórias e dois empates em cinco jogos. Neste sábado o time do técnico Guus Hiddink sofreu, mas virou sobre o Southampton para vencer por 2 a 1.

Long abriu o placar no primeiro tempo e o Chelsea só conseguiu empatar quando passou a ter quatro brasileiros no ataque: Willian, Kenedy, Oscar e Diego Costa. Aos 30 minutos do segundo tempo, a zaga do Southampton ficou reclamando que o atacante naturalizado espanhol saiu com a bola pela linha de fundo enquanto Fàbregas recebeu e bateu cruzado para o gol, sem força. Forster tentou pegar o pé, displicente, e levou um 'frango'.

O Chelsea busco também a virada e a encontrou aos 44 minutos do segundo tempo. Willian bateu escanteio da direita, a zaga não subiu e Ivanovic testou firme no chão para fazer o segundo. O triunfo levou a equipe londrina a 36 pontos, já se aproximando do Liverpool, que, com 38, é o nono.

O West Ham subiu para quinto, com 43, passando o Manchester United, ao vencer o Sunderland por 1 a 0, em casa, mais cedo. Michail Antonio fez o gol do jogo. O Stoke contou com dois gols do austríaco Arnautovic para bater o lanterna Aston Villa por 2 a 1, enquanto Watford e Bournemouth ficaram no 0 a 0.