Leicester ganha e se isola na ponta; United leva gol no fim e perde

O Leicester voltou a se isolar na liderança do Campeonato Inglês ao vencer o Stoke City por 3 a 0, em casa, neste sábado, pela 23ª rodada da competição. Com o triunfo, a equipe chegou aos 47 pontos e abriu três de vantagem sobre o vice-líder Arsenal, que neste domingo trava clássico com o Chelsea, fora de casa. Já o Stoke estacionou nos 33 pontos e ocupa a nona colocação.

Grande sensação desta temporada do futebol inglês, o Leicester abriu o placar neste sábado aos 42 minutos, com um gol de Drinkwater. Na etapa final, porém, Vardy, aos 21, e Ulloa, aos 42, definiram o 3 a 0. O gol de Vardy, por sinal, teve assistência de Drinkwater, que assim acabou sendo decisivo para o Leicester.

Ao balançar as redes, Vardy encerrou um jejum de 40 dias sem marcar e ainda se isolou na artilharia do Campeonato Inglês, agora com 16 gols, um à frente de Lukaku, do Everton. E o bom resultado deu moral ao Leicester, que na próxima terça-feira encara o Liverpool, novamente em casa, pela próxima rodada da competição nacional. Já o Stoke terá pela frente o Manchester United, no mesmo dia, em Old Trafford.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em outro duelo já encerrado neste sábado no Inglês, o Tottenham se consolidou ainda mais na quarta posição da tabela, com 42 pontos, ao vencer o Crystal Palace por 3 a 1, fora de casa. A equipe anfitriã, que estacionou nos 31 pontos e ficou na 11ª posição, chegou a virar o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, após gol contra de Vertonghen aos 30 minutos de jogo. Na etapa final, porém, Kane, Alli e Chadli decretaram a virada.

E o gol de Alli acabou sendo uma pintura. Após dar um chapéu em um adversário, ele acertou um chute de primeira de fora da área, sem deixar a bola cair no chão, e acertou o canto direito do goleiro Hennessey para virar o jogo.

UNITED DECEPCIONA

O Manchester United segue pagando caro pela sua instabilidade. Desta vez a equipe decepcionou a sua torcida ao ser derrotado pelo Southampton por 1 a 0, em casa, após levar um gol aos 42 minutos do segundo tempo.

Pressionado no cargo, o técnico holandês Louis van Gaal foi vaiado pelos torcedores da sua equipe em Old Trafford, onde alguns presentes, indignados com a atuação do time, chegaram a deixar o estádio ainda antes do gol dos visitantes.

Sem força ofensiva, o Manchester acabou sofrendo o gol no fim em um lance de bola parada. Após cobrança de falta, Austin subiu com liberdade na grande área e cabeceou para as redes. O bom resultado levou o Southampton aos 33 pontos na oitava posição, enquanto o United estacionou nos 37 na quinta colocação.

Em outros três jogos disputados e já encerrados neste sábado pelo Inglês, o Watford venceu o Newcastle por 2 a 1, em casa, o Sunderland recebeu o Bornemouth e empatou com o rival por 1 a 1, enquanto West Bromwich e Aston Villa ficaram no 0 a 0. Pior para Newcastle e Sunderland, que encabeçam a zona de rebaixamento, respectivamente com 21 e 19 pontos, na 18ª e 19ª posições. Em situação ainda mais complicada, o Aston Villa é o lanterna, com apenas 13 pontos.