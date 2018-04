Leilão de camisa decepciona diretor O diretor do Museu dos Esportes Edvaldo Santa Rosa, Lauthenay Perdigão, ficou decepcionado com o resultado do leilão da camisa usada por Pelé no final da Copa do Mundo de 1958. Para ele, a relíquia que pertencia ao Museu Dida - apelido do craque alagoano Edvaldo Santa Rosa - valia muito mais do que os US$ 105 mil arrecadados (cerca de R$ 300 mil). A camisa azul que Pelé usou na vitória do Brasil por 5 a 2 sobre a Suécia foi vendida nesta terça em um leilão na Christie´s, casa especializada em leilões em Londres, na Inglaterra. Ela foi arrematada por telefone, por um valor bem inferior ao que se esperava. O comprador não quis se identificar. ?Outras peças, como a camisa que Pelé usou na Copa de 70, foram leiloadas por um valor muito maior, embora essa não tenha a mesma importância história que a camisa azul de número 10 usada pelo rei do futebol, na final da Copa da Suécia", comentou Lauthenay Perdigão, acrescentando que se arrependeu de ter entregue a peça para ser leiloada. "Se eu soubesse que mais de 50% do valor do leilão ficaria com o governo federal, eu não teria entregue a camisa para leilão", comentou Perdigão, que é radialista e há 11 anos dirige o Museu dos Esportes, que é vinculado ao governo do Estado e fica nas dependência do Estádio Rei Pelé, no bairro do Trapiche da Barra, em Maceió. O diretor esperava que a camisa fosse vendida entre US$ 130 mil a US$ 180 mil. Descontados os impostos, a taxa do Banco Central, o percentual da Christie´s e do advogado que intermediou o negócio, Lauthenay calcula que esperava receber algo em torno de R$ 100 mil, que seria dividido em partes iguais com a família do Dida. "Ainda não sei quanto vai sobrar, depois de serem feitos os descontos, mas o compromisso com o Edson Santa Rosa - irmão do Dida - continua de pé: metade do que vier para o Museu será da família dele. A outra metade vamos usar para equipar o museu, que continua com outra peças importantes", completou Lauthenay.