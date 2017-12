Leilão no Flu agita mercado no Rio A notícia do leilão da sede do Fluminense, no dia 5 de dezembro, com lance inicial de R$ 8.661.888,00, agitou o mercado imobiliário do Rio de Janeiro. De acordo com o leiloeiro Carlos Alberto Barros, responsável pela execução, dez pessoas, entre grupos de investidores, já o procuraram interessados na transação. Mas, no que depender dos dirigentes do clube, o local, situado em uma área nobre, nas Laranjeiras, zona sul, não será negociado em "hipótese alguma". Barros contou que o patrimônio está sendo leiloado porque o Fluminense não vem quitando as dívidas com a prefeitura, referente ao Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU) desde 1994. Como teria perdido na Justiça todos os recursos referente ao primeiro ano da inadimplência, o imóvel foi destinado ao leilão. A dívida total com o município é de cerca de R$ 10 milhões, mas como o processo que determinou a ação judicial é o de 94, se o clube pagar R$ 1 milhão, estará livre "temporariamente" do leilão. "Tudo começou em 2000, quando também marquei o leilão, mas eles recorreram e adiaram. Agora, não têm mais como protelar e só vão ganhar uma liminar se encontrarem um juiz que seja tricolor. O leilão vai acontecer", disse o rubro-negro Barros. "O lance inicial é pequeno porque foi calculado sob o valor venal do terreno. E isso despertou os investidores." A área total a ser leiloada seria de 55 mil m², segundo Barros. O interesse dos investidores estaria no fato de que poderia ser erguido um condomínio de luxo na área não tombada, além do baixo valor estipulado para aquisição. O local preservado seria destinado para a criação de salas culturais, de cinemas e teatro. Em 1988, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) tombou o edifício-sede, o campo e as arquibancadas. Já o advogado do Fluminense, Marcos Donnici, contestou todas as explicações de Barros, e ameaçou processá-lo, caso ele continue a falar sobre o leilão. De acordo com Donnici, a dívida do IPTU, seria aos exercícios dos anos 1990, 91, 92 e 93 e totalizaria pouco mais de R$ 700 mil. Donnici ainda frisou que o local a ser leiloado corresponderia a uma área do clube destinada a crianças, com cerca de 10 mil m². "Não se pode cobrar IPTU sobre uma área tombada. Por isso, só pagamos deste espaço onde tem o parquinho de diversões", alegou o advogado. "E, além do mais, a sede do Fluminense foi avaliada em R$ 300 milhões pela própria prefeitura." A sede do Fluminense é conhecida por sua suntuosidade e já foi palco de grandes festas. Pelos salões em estilo clássico, decorados com vitrais franceses e lustres de cristal já bailaram personalidades como membros das realezas européias e vários presidentes do Brasil, dentre eles, Rodrigues Alves, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Conhecido por longos anos por reunir sócios oriundos das famílias mais tradicionais do Rio, o Fluminense, iniciou a construção de sua sede em 1902, ao alugar um chácara na Rua Guanabara, atual Pinheiro Machado, uma área vizinha ao Palácio Guanabara, antiga residência da Princesa Isabel e atual sede do Governo do Estado. A fundação oficial da sede na Rua Álvaro Chaves, data de 1918. No ano seguinte, o Tricolor reinaugurava seu estádio, que teve sua capacidade ampliada de 8 mil para 15 mil torcedores, tornando-o na época o maior do Brasil.