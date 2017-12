Leipzig abre estádio e exibe Alemanha x Argentina no telão O Zentralstadion, em Leipzig, abrirá suas portas para que torcedores possam assistir de graça, em seus telões, ao jogo entre Alemanha e Argentina, sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. "Para aqueles torcedores que não conseguiram um ingresso para assistir aos jogos da Copa que aconteceram em Leipzig, é uma boa oportunidade de conhecer o interior do estádio", disse Dirk Thaerichen, um dos organizadores do evento. Leipzig é a única das sedes da Copa que se localiza na região da antiga Alemanha Oriental. O Zentralstadion, que foi totalmente reformado para a Copa e tem agora capacidade para 38 mil torcedores, não será mais usado no Mundial, depois de receber cinco partidas - a última delas, a vitória da Argentina sobre o México por 2 a 1, na prorrogação, no último sábado. O jogo entre alemães e argentinos será o último a ser disputado no Estádio Olímpico de Berlim antes da final da Copa.