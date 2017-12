Leipzig vence após expulsão de goleiro rival e segue na cola do Bayern

Uma expulsão após um lance bizarro do goleiro Lucas Hradecky, do Eintracht Frankfurt, logo no início do jogo, foi decisiva na vitória por 3 a 0 do Leipzig, neste sábado, na Red Bull Arena, pela 17.ª rodada do Campeonato Alemão.

Com a vitória, o Leipzig foi a 39 pontos e fechou o primeiro turno do Alemão na segunda colocação, três pontos atrás do Bayern de Munique. Já o Eintracht Frankfurt parou na sexta posição, com 29 pontos.

Na partida, o lance decisivo aconteceu antes dos dois minutos do primeiro tempo. Hradecky saiu da área para cortar um lançamento, mas escorregou e acabou agarrando a bola para evitar que ela chegasse ao atacante rival. O árbitro assinalou a falta e expulsou o goleiro por conta da chance clara e manifesta de gol do time de Leipzig.

Mas se Hradecky preferiu ser expulso para que a equipe visitante não abrisse o placar, o plano do goleiro foi por água abaixo logo na cobrança da falta. Time Werner bateu forte, o reserva Heinz Lindner deu rebote e Marvin Commer mandou para as redes: 1 a 0.

Os donos da casa ampliaram nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 49 minutos, Naby Keita cruzou na medida e Werner cabeceou para as redes, marcando seu 11.º gol no Campeonato Alemão.

Já no segundo tempo, o Leipzig contou com um gol contra para dar números finais ao marcador. Davie Selke fez boa jogada na área e tocou para Halstenberg, que bateu cruzado. Jesus Vallejo tentou cortar, mas mandou contra a própria meta e selou a derrota do Eintracht.

Pela 18.ª rodada do Campeonato Alemão, o Leipzig vai jogar novamente em seus domínios e receberá o Hoffenheim, no próximo sábado. Um dia antes, o Eintracht Frankfurt encara o Schalke 04, fora de casa.