Leitores acham que Cafu não deve ser titular da seleção O tempo de Cafu na seleção brasileira já está superado. Essa é a opinião da maioria dos leitores que participaram da pesquisa do Portal do Estadão na tarde desta sexta-feira. Em 4 horas, a enquete recebeu 640 votos e 59,94% deles disseram que o lateral-direito não deve ser titular na Copa do Mundo da Alemanha - 40,06% entendem que ele deve continuar no time. Aos 35 anos, Cafu acaba de passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele fez um artroscopia na quinta-feira, no Rio, e deve ficar 1 mês afastado dos gramados. Além disso, ele não atravessa boa fase em seu clube, o Milan (Itália), onde tem ficado na reserva. Apesar disso, o técnico Carlos Alberto Parreira já avisou que confia plenamente em Cafu. E também disse que ele será titular e capitão da seleção na Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho.