Leitores acham que Rogério Ceni deve ir para a Copa Os preferidos do técnico Carlos Alberto Parreira são Dida, Marcos e Júlio César. Mas os leitores do portal do Estadão querem ver outro goleiro no grupo da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo da Alemanha. Em pesquisa realizada na tarde desta quinta-feira, 78,57% dos participantes disseram que o jogador do São Paulo deve ser convocado - apenas 21,43% das 5.256 pessoas que votaram foram contra sua presença. Parreira vai levar 3 goleiros para a Copa. Dida é o titular e Marcos seria o reserva. Depois, na preferência do treinador, vem Júlio César, um jovem jogador, já pensando na renovação do grupo para o Mundial de 2010. Rogério Ceni seria a opção caso um dos dois veteranos tivesse alguma contusão. O problema é que Rogério Ceni vem atravessando grande fase, provocando o apoio do torcedor. No ano passado, ele já conduziu o São Paulo ao título da Libertadores e do Mundial. Além disso, teve participação decisiva na única chance que teve na seleção nos últimos anos: garantiu a vitória sobre a Rússia, por 1 a 0, no amistoso de quarta-feira, em Moscou. A convocação para a Copa do Mundo será divulgada no dia 15 de maio. Até lá, Rogério Ceni tentará convencer Parreira de que pode estar no grupo que vai para a Alemanha. Pelo menos, o apoio do torcedor ele já ganhou.