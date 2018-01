Leitores acreditam em Tevez e Sebá Os jogadores Tevez e Sebá, do Corinthians, estão reclamando de discriminação no Brasil por serem argentinos. Para a maioria dos leitores do portal www.estadao.com.br, em pesquisa realizada nesta quarta-feira, a dupla tem razão em reclamar. A enquete fez a seguinte pergunta aos leitores: "Você acha que os argentinos estão sendo perseguidos?" Em mais de 4 mil votos, 58.61% dos participantes disseram que ?sim? e 41.39% falaram que ?não?.