Leitores apóiam Scolari na seleção O técnico Luiz Felipe Scolari iniciou nesta segunda-feira seu trabalho no comando da seleção brasileira desfrutando de um prestígio junto aos torcedores poucas vezes visto. Se não é uma unanimidade, esteve perto disso no fórum promovido pelo Estadão.com.br nos últimos dias. Das inúmeras mensagens recebidas, a grande maioria era de apoio e felicitações ao novo treinador. Apesar das discordâncias entre alguns convocados, a primeira lista de Felipão foi aprovada pelos leitores. Mais do que a competência técnica de Scolari, os elogios eram ao seu estilo de comando. ?Com certeza Felipão irá devolver o espírito de Seleção, de amor à camisa aos jogadores brasileiros?, escreveu Oswaldo Luiz Fuzaro. ?Com Felipão estas estrelas vão ter que jogar, se não vão para o banco?, opinou Egberto Mascarenhas. A confiança é tanta que alguns acreditam que Scolari conseguirá até passar ileso aos problemas extra-campo do futebol brasileiro. ?Uma coisa vocês podem ter certeza: na seleção do Felipão ninguém mete a colher. Eis um aviso para o Ricardo Teixeira: ou vai ou racha?, dizia Fábio em sua mensagem. ?Parabéns Felipão! Não deixe a CBF e os medalhões jogarem você no esgoto. Mostre sua garra, rasgue o verbo?. Outros, no entanto, apoiaram o treinador, mas sem tanto otimismo. ?O problema não é o Felipe, que é um bom técnico. O problema é que o comando é podre?, disse Belizario de Mello, repetindo uma crítica constante em várias mensagens. Alguns alertaram para as dificuldades que ele deve enfrentar: ?Enquanto não mudarem essa história de convocar os jogadores e eles não tiverem um prazo mínimo de 15 dias para tentar se entrosar, nenhum grupo terá resultado positivo?, lembrou Rosane. Já Cesário César foi mais pessimista: "Só maluco aceita dirigir a Seleção! Que houve com o Felipão? Perdeu a cabeça? Com um bando de cabeças-de-bagre que o Brasil dispõe, nem que coloquem Jesus Cristo como "camisa-dez", ou mesmo entreguem a seleção para ele dirigir, a mesma se classificará para a Copa de 2002. Iniciado o trabalho de Scolari, o fórum do Estadão.com.br agora pergunta: Qual deve ser o time titular da seleção?