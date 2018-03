Leitores apontam favoritos nos Estaduais Em pesquisa realizada desde quinta-feira pelo www.estadao.com.br, os leitores escolheram os favoritos para as finais do campeonato estaduais que acontecem neste domingo. Foram mais de 3.800 votos, que apontaram São Caetano (São Paulo), Flamengo (Rio), Cruzeiro (Minas), Vitória (Bahia), Atlético (Paraná), Santa Cruz (Pernambuco), Vila Nova (Goiás) e Figueirense (Santa Catarina) como campeões. A vantagem no primeiro jogo da decisão foi fundamental para a escolha dos leitores. Em São Paulo, o São Caetano derrotou o Paulista por 3 a 1 e recebeu 78,19% dos votos na pesquisa que perguntava: ?Quem será o campeão?? No Rio, a mesma coisa. O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 e também é apontado como favorito por 71,98%. Em Minas Gerais, o Cruzeiro derrotou o Atlético por 3 a 1, no primeiro jogo, e recebeu 76,36% dos votos. Em Pernambuco, o Santa Cruz, após vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, teve a preferência de 68,38%. E em Goiás, o Vila Nova, outro que ganhou por 2 a 1 na semana passada, levou vantagem sobre o surpreendente Crac: 70,06% a 29,94%. No Paraná a história foi outra. O Coritiba saiu na frente, ao ganhar o primeiro jogo por 2 a 1. Mas os leitores ainda apostam no Atlético: para 54,18%, ele será o campeão. Já no Campeonato Baiano, em que o primeiro jogo da final terminou empatado por 1 a 1, é o Vitória quem leva vantagem sobre o Bahia, na opinião dos leitores: 56,84%. O caso mais curioso é em Santa Catarina, onde quatro equipes têm chances de sair com o título. Aí, prevaleceu a tradição do Figueirense, que lidera o quadrangular com Chapecoense, Guarani e Atlético de Ibirama e recebeu 68,34% dos votos.