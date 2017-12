Leitores aprovam a convocação de Parreira Sem surpresas e sem grandes polêmica. Assim foi a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Alemanha, anunciada na segunda-feira. Em enquete realizada pelo Portal Estadão, a maioria dos leitores aprovou a lista do técnico Carlos Alberto Parreira (68,88%) - apenas 31,12% disseram não ter gostado do grupo. Mantendo a coerência com o trabalho que começou em janeiro de 2003, Parreira apostou no grupo que já estava sendo chamado regularmente. Foi obrigado a fazer algumas escolhas apenas por problemas médicos, como aconteceu nos casos do goleiro Marcos e do atacante Ricardo Oliveira, substituídos por Rogério Ceni e Fred, respectivamente. Agora, com um grupo se contestação do torcedor e também da crítica, Parreira embarca no próximo domingo para a Europa. A primeira parada da seleção será em Weggis, na Suíça, onde acontecerá a preparação para a Copa. Depois, o Brasil vai para a Alemanha apenas em 4 de junho. E estréia no Mundial no dia 13, contra a Croácia, em Berlim.