Leitores aprovam fórmula do Brasileiro Os internautas aprovaram a fórmula de pontos corridos utilizada no Campeonato Brasileiro deste ano. A enquete foi feita pelo portal do Estadão (www.estadao.com.br), que registrou mais de 9 mil votos. Mais de 65% das pessoas gostaram do sistema de disputa, que voltará ser implantado na próxima temporada. O portal perguntou, também, aos que responderam negativamente, qual seria a melhor fórmula. Mais de 75% optariam por um quadrangular final envolvendo os quatro melhores da fase de classificação, como ocorreu na Série B do Campeonato Brasileiro de 2003. Para mais de 24%, a melhor solução seria dividir as equipes em duas chaves. As duas melhores de cada uma se classificariam para a semifinal e os finalistas seriam determinados por meio do tradicional mata-mata. Inúmeros dirigentes de clubes são contrários à manutenção do sistema de pontos corridos, pois consideram prejudiciais no aspecto financeiro. Eurico Miranda é um dos que encabeçam a idéia. Segundo o cartola vascaíno, a competição perde o interesse quando um ou dois times disparam na liderança. Não se preocupou, no entanto, em montar um Vasco forte para que estivesse na briga pelo título. A TV Globo também gostaria que fossem realizadas semifinais e finais, por meio das quais se conheceria o campeão. Os jogos decisivos resultariam, seguramente, em expressiva audiência, como ocorreu, por exemplo, no ano passado, quando Santos e Corinthians disputaram o título. A CBF, no entanto, em reunião com os clubes na terça-feira, no Rio, vai confirmar a manutenção dos pontos corridos. Apesar das críticas, o Brasileiro deste ano teve emoção do começo ao fim - na parte de cima ou de baixo da tabela - e não registrou média de público tão inferior à das últimas temporadas.