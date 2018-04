Leitores do estadao.com.br discordam dos finalistas da Fifa

Os internautas do estadao.com.br não concordam com a indicação do nome do argentino Lionel Messi entre os três finalistas do prêmio de melhor do mundo da Fifa. Em enquete realizada pelo portal, os leitores apontam Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo como os três melhores do mundo. Veja também: Kaká é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa Na lista da Fifa, divulgada nesta sexta-feira, aparecem Kaká, Messi e Cristiano Ronaldo. A enquete realizada pelo estadao.com.br apresentou ao internauta a relação com os 30 nomes que estavam indicados à final do prêmio Fifa. Para os internautas, a má fase de Ronaldinho Gaúcho, tanto no Barcelona quanto na seleção brasileira, não deveria influir na escolha dos finalistas. Ao todo, 8.661 leitores participaram da votação, que apontou Kaká como o melhor de todos os jogadores, com 61,17% dos votos - 5.298. Ronaldinho ficou em segundo, com 10,48% (908 votos), seguido por Cristiano Ronaldo (8,89%) e Messi (6.37%). Na eleição da Fifa, cujo resultado será conhecido no dia 17 de dezembro, participam treinadores e capitães de seleções nacionais. Resultado da enquete: 1.º Kaká (BRA/Milan) - 5.298 votos 2.º Ronaldinho Gaúcho (BRA/Barcelona) - 908 3.º Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United) - 770 4.º Lionel Messi (ARG/Barcelona) - 552 5.º Juninho (BRA/Lyon) - 180 6.º Carlos Tévez (ARG/Manchester United) - 170 7.º Juan Román Riquelme (ARG/Villarreal) - 148 8.º Thierry Henry (FRA/Barcelona) - 131 9.º Deco (POR/Barcelona) - 59 10.º Didier Drogba (COM/Chelsea) - 55 11.º Samuel Eto'o (CAM/Barcelona) - 50 12.º Ruud van Nistelrooy (HOL/Real Madrid) - 36 13.º Steven Gerrard (ING/Liverpool) - 36 14.º Gianluigi Buffon (ITA/Juventus) - 34 15.º Gennaro Gattuso (ITA/Milan) - 29 16.º Fabio Cannavaro (ITA/Real Madrid) - 28 17.º Andrea Pirlo (ITA/Milan) - 26 18.º Miroslav Klose (ALE/Bayern de Munique) - 19 19.º Franck Ribéry (FRA/Bayern de Munique) - 19 20.º Wayne Rooney (ING/Manchester United) - 17 21.º Frank Lampard (ING/Chelsea) - 17 22.º Patrick Vieira (FRA/Inter de Milão) - 14 23.º Petr Cech (RCH/Chelsea) - 13 24.º Philipp Lahm (ALE/Bayern de Munique) - 11 25.º Fernando Torres (ESP/Liverpool) - 10 26.º Michael Essien (GAN/Chelsea) - 9 27.º Rafael Márquez (MEX/Barcelona) - 8 28.º Lilian Thuram (FRA/Barcelona) - 6 29.º Alessandro Nesta (ITA/Milan) - 4 30.º John Terry (ING/Chelsea) - 4