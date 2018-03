Leitores preferem torcer pelo Paulista Se torcida ganhar jogo, o Paulista já leva vantagem sobre o São Caetano na decisão do Campeonato Paulista. Não que os moradores de Jundiaí sejam maioria em relação aos de São Caetano do Sul. Mas a ajuda dos fanáticos pelos times considerados grandes, agora acompanhando a competição apenas pelo amor ao futebol - seus times já foram eliminados -, pode ser um aliado importante nesta fase decisiva. Ainda mais com os dois jogos marcados para o Pacaembu, na capital. Nesta segunda-feira, em enquete realizada no portal www.estadao.com.br, a equipe de Jundiaí saiu na frente. Dos 3.069 torcedores que responderam para quem torceria na final do Estadual, 1.682 optaram pelo Paulista, ou 54,81% dos internautas. O São Caetano recebeu 1.387 votos, com 45,19%. A pequena vantagem dada ao Paulista se justifica pelo fato de a equipe estar disputando sua primeira final importante. E a vantagem só não foi maior porque muitos palmeirenses ainda estão ressentidos com a eliminação para o rival, domingo, nos pênaltis. Já a simpatia que o São Caetano tinha com os torcedores rivais está ficando para trás e a equipe começa a causar certa inveja. Isso pelo fato de o time do ABC começar a ser asa negra de Santos, São Paulo - a quem eliminou nesta competição - e Corinthians.