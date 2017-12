Leitores querem Felipão na seleção Depois do fracasso na Copa das Confederacões, quando chegou apenas na quarta colocação, atrás de Japão e Austrália, o técnico Emerson Leão não resistiu à pressão e deixou o comando da seleção brasileira de futebol. A CBF ainda não divulgou oficialmente o nome do novo técnico, mas a decisão já teria sido tomada. O preferido é Luis Felipe Scolari e coincide com o que quer a maioria dos leitores do portal estadao.com.br.. Em enquete promovida a partir da noite de quinta-feira, dia 7, até a manhã desta segunda, 54,84% dos leitores votam no nome de Scolari para o lugar de Leão. A enquete apresentou os nomes dos principais técnicos em atividade no futebol brasileiro, com a pergunta: Que técnico você quer na Seleção. Confira o resultado: Felipão = 54,84% Luxemburgo = 15,98% Oswaldo Oliveira = 5,07% Parreira = 5,01% Zagallo = 4,54% Um técnico estrangeiro = 4,52% Outro = 3,46% Leão = 2,09% Nelsinho Baptista = 2,01% Levir Culpi = 1,79% Espinosa = 0,69%